Code Rood in Rome: politie zet 1500 agenten in door nieuws rond fans Feyenoord

De Italiaanse politie is in opperste staat van paraatheid in aanloop naar de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord. Donderdag worden er in de hoofdstad van Italië 1500 agenten ingezet om ongeregeldheden te voorkomen. In Rome is men bang dat er veel fans van Feyenoord alsnog naar de stad zullen afreizen, meldt ANSA.

De aanhang van de koploper van de Eredivisie is deze week niet welkom in Rome. Na de rellen van jaren geleden heeft burgemeester Roberto Gualtieri besloten om het uitvak leeg te laten. Daar lijkt een deel van de Rotterdamse aanhang lak aan te hebben. Zij hebben besloten alsnog naar Italië te gaan en daar zijn de Romeinen niet blij mee. Zodoende wordt er vanaf woensdag streng gecontroleerd op het vliegveld, centraal station en tolwegen rond Rome.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze week gingen op internet al beelden rond van Feyenoorders in Napels. Daar werden zij uitgenodigd door de fanatieke aanhang van Napoli om samen de wedstrijd tegen AC Milan te volgen. Vanuit Napels zou men vervolgens richting Rome vertrekken. De Italiaanse politie is echter extra scherp omdat het eerder dit seizoen bij Napoli al mis ging. Bij een wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt waren geen bezoekende fans welkom, maar die kwamen toch.

Dat zorgde voor hevige rellen in de stad en dat wil men in Italië donderdag voorkomen. De laatste keer dat Roma en Feyenoord elkaar troffen ging het namelijk mis. In 2015 werd er onder meer schade aangericht aan bekende plekken zoals Spaanse Trappen en de Barcaccia-fontein. Die fontein was kort daarvoor voor ruim 200.000 euro gerestaureerd. Er werden zelfs celstraffen uitgedeeld aan betrokkenen bij de rellen.