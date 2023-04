Coëfficiënten: Bij deze scenario's is Nederland zeker van tweede CL-ticket

Feyenoord en AZ kunnen de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst voor Nederland deze week definitief veiligstellen. Dan moeten beide clubs hun wedstrijden tegen respectievelijk AS Roma en Anderlecht wel zien te winnen en daarnaast hopen dat de resultaten op de andere velden in Nederlands voordeel zijn.

Als de laatste twee overgebleven Nederlandse clubs in Europa donderdag inderdaad als winnaar van het veld stappen, zou de zesde plek een feit kunnen zijn. Daarvoor is het wel van belang dat één van de twee overgebleven Portugese clubs hun wedstrijd verliest. Benfica is dinsdag als eerste aan de beurt. In de kwartfinale van de Champions League treft de club van Roger Schmidt het Italiaanse Internazionale.

Donderdag, als ook Feyenoord en AZ in actie komen, speelt de tweede Portugese club die nog Europees actief is eveneens tegen een Italiaanse tegenstander. Sporting Club de Portugal treedt in de kwartfinale van de Europa League namelijk aan tegen Juventus. In de achtste finale rekende de club nog verrassend af met Premier League-koploper Arsenal.

Als Feyenoord of AZ hun wedstrijden beiden verliezen, dan zou Portugal op papier de zesde plaats nog kunnen gaan overnemen. Bij één nederlaag en één zege voor de Nederlandse clubs en twee nederlagen voor de Portugezen is Nederland echter óók zeker van de zesde plek. Dat geldt ook bij twee Nederlandse gelijke spelen en twee Portugese nederlagen. Als Nederland er inderdaad in slaagt om de huidige zesde plaats vast te houden, dan liggen vanaf het seizoen 2024-2025 twee Nederlandse tickets voor de groepsfase van de Champions League klaar.