Commotie in België na omstreden strafschop: 'Er is duidelijk nog veel werk voor de arbitrage'

Antwerp FC dreigde zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge tegen duur puntenverlies aan te lopen, maar dankzij een bizar eigen doelpunt én een rake strafschop van Toby Alderweireld trok het alsnog aan het langste eind. Bij Cercle zijn ze echter kwaad over de arbitrale beslissing om de ploeg van trainer Mark van Bommel in de slotfase een strafschop te geven. Nadat sportief directeur Carlos Avina zijn frustraties al niet onder stoelen of banken stak, sprak ook Thibo Somers zijn ongenoegen uit.

Cercle was zondagavond lang op weg naar een goed resultaat bij Antwerp. De middenmoter opende vlak voor rust de score en hield die voorsprong lang vast. Maar door een bizar eigen doelpunt en een omstreden strafschop bleef de club uit Brugge alsnog met lege handen achter. En dat kwam aan bij Cercle. Niet alleen omdat het de kansen op deelname aan de Europese play-offs daardoor zag slinken, maar ook omdat de strafschop die Antwerp vlak voor tijd kreeg zeer omstreden was.

Sportief directeur Avina liet er na afloop geen misverstand over bestaan en heeft zelfs het gevoel dat er in België alles aan wordt gedaan om Cercle van een mooie eindklassering te beroven. De rivaal van Club Brugge kreeg dit seizoen al veertien strafschoppen tegen. “Zelfs de mensen van Antwerp kwamen zich verontschuldigen en begrepen ook niet waarom dit een strafschop was. Sorry, maar het lijkt echt alsof ze ons er niet bij willen bij de laatste acht”, werd Avina geciteerd door Het Nieuwsblad.

Ook aanvaller Somers kon zich niet vinden in de beslissing van de scheidsrechter. “Er is duidelijk nog veel werk voor de arbitrage. Wat zondag gebeurde is zuur, maar is blijkbaar het lot van de kleine ploegen”, wordt opgetekend door Het Nieuwsblad. Het was Somers die volgens de arbitrage hands maakte. “Het ging om een afvallende bal, ik maakte mij breed en wist niet eens waar de bal was, maar die belandde blijkbaar tussen mij en Stengs. Er was zelfs niemand bij Antwerp die om een penalty vroeg, maar plots kwam die VAR op de proppen.”

De spelers van Cercle wisten niet wat ze meemaakten toen de scheidsrechter op advies van de VAR naar de stip wees. Somers vroeg de leidsman om uitleg. “Hij antwoordde dat hij geen keuze had, maar wat hij daar precies mee bedoelde, snapte ik evenmin. Maar opvallend veel fases zij toch week na week in ons nadeel en ze delen op onze kap veel cadeautjes uit.”