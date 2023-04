Bizar eigen doelpunt houdt Antwerp FC en Van Bommel in de titelstrijd

Antwerp FC is zondagmiddag ternauwernood ontsnapt aan duur puntenverlies in aanloop naar de Champions’ play-offs. De ploeg van trainer Mark van Bommel keek in de thuiswedstrijd tegen Cercle lang tegen een 1-0 achterstand aan, maar dankzij een bizar eigen doelpunt en een benutte strafschop trok het alsnog aan het langste eind: 2-1. Daarmee blijven Van Bommel en zijn spelers in het spoor van koploper KRC Genk.

Het einde van de reguliere competitie in zicht, maar het einde van het seizoen daarmee nog niet. In België gaat het spektakel na 34 speelronden nog vrolijk verder. De bovenste vier clubs in de Jupiler Pro League gaan in de Champions’ play-offs strijden om de landstitel. Antwerp FC kan deelname aan de Champions’ play-offs niet meer ontgaan, maar wil daar natuurlijk met een zo klein mogelijke achterstand op koploper KRC Genk aan beginnen.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van trainer Van Bommel is echter bezig aan een wisselvallige tweede seizoenshelft. Antwerp FC was vorige week nog met 0-2 te sterk voor Zulte-Waregem, maar stevende in de thuiswedstrijd tegen Cercle lang af op een nederlaag. De Antwerpenaren, waar landgenoten Vincent Janssen en Calvin Stengs een basisplaats hadden, kwamen vlak voor rust op achterstand. Dino Hotic schoot de bezoekers op voorsprong. Antwerp FC moest dus aan de bak in de tweede helft. In de zoektocht naar de gelijkmaker bracht Van Bommel Gyrano Kerk in het veld. Kerk dacht zijn ploeg na ruim een uur op gelijke hoogte schieten, maar dat feestje ging niet door vanwege buitenspel.

Tien minuten later mochten Antwerp FC en zijn supporters wél juichen. Janssen was op dat moment al naar de kant gehaald door Van Bommel, maar zonder de aanvaller kwam Antwerp FC alsnog op gelijke hoogte. Daarbij had het wel de hulp nodig van Cercle-speler Boris Popovic. Hij kreeg een hoekschop voor zijn voeten en probeerde de bal van de lijn te halen, maar in plaats daarvan knalde hij ‘m keihard in het dak van het doel. ‘Bizarre owngoal’, schrijft Sporza. Niet lang daarna klonk er weer luid gejuich op de Bosuil. Op advies van de VAR wees de scheidsrechter een paar minuten voor het einde naar de stip. Toby Alderweireld liet de uitgelezen kans op de winnende niet onbenut: 2-1.

⚽ GOL - DOELPUNT - GOAL

Royal Antwerp FC !!!



⏰ | 72 Minutos



👦🏽 Boris Popovic



Royal Antwerp FC 1⃣

Cercle Brugge 1⃣



📌 | First Division A 2022/23 - 32º Rodada pic.twitter.com/nIyOIIMHg5 — 🇧🇷🇧🇪 🦁 Futebol Belga 🦁🇧🇪 🇧🇷 (@FutebolBelga) April 9, 2023

Daarmee bezorgde de oud-Ajacied Antwerp FC een belangrijke driepunter in de jacht op koploper KRC Genk. De achterstand op KRC Genk bedraagt momenteel vijf punten, maar de lijstaanvoerder komt later vanavond nog in actie tegen Standard. Belangrijk om te weten is dat het puntentotaal na 34 competitiewedstrijden wordt gehalveerd. De strijd om de landstitel ligt dus nog helemaal open.