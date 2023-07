Feyenoord bereikt akkoord met Calvin Stengs en identificeert opvolger Danilo

Feyenoord is dicht bij de komst van Calvin Stengs, zo meldt Voetbal International. Het is de verwachting dat de deal op korte termijn wordt afgerond. Volgens De Telegraaf hebben de club en speler reeds een mondeling akkoord over een vierjarig contract bereikt. De Rotterdammers halen Stengs niet als vervanger van Danilo, die zijn carrière waarschijnlijk voortzet bij Rangers. Ayase Ueda is in beeld om de Braziliaan op te volgen.

Een halve dag nadat bekend werd dat Feyenoord probeert Stengs voor de neus van Antwerp weg te kapen, heeft de Rotterdamse club (bijna) beet. De aanvaller zelf ziet volgens diverse media een overgang naar Rotterdam wel zitten. Dat heeft mede te maken met de aanwezigheid van Arne Slot in De Kuip. Stengs zou graag weer werken onder Slot, met wie hij bij AZ eerder heeft samengewerkt.

De aanvaller zou Antwerp volgens 1908.nl inmiddels hebben laten weten dat zijn keuze op Feyenoord is gevallen. De Rotterdammers tellen zo'n zes miljoen euro neer voor de komst van Stengs, die twee jaar geleden nog voor vijftien miljoen euro voor OGC Nice werd overgenomen van AZ. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis van Antwerp, dat hoopte de aanvaller definitief in te lijven.

Waar Stengs komt, vertrekt Danilo waarschijnlijk op korte termijn bij Feyenoord. Rangers wordt zijn nieuwe club. De Rotterdammers geven naar verwachting op korte termijn groen licht voor de transfer, waarmee ruim zes miljoen euro gemoeid zou zijn. Ueda, die het afgelopen seizoen namens Cercle Brugge 22 doelpunten in de Belgische competitie maakte, is de topkandidaat om Danilo op te volgen.