Corner die in één keer binnenvalt deert Newcastle en Botman niet in strijd om CL-ticket

Sven Botman heeft met Newcastle United uitstekende zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de Champions League. In Liverpool werd laagvlieger Everton met 1-4 verslagen, waardoor The Magpies de derde plaats met nog zes wedstrijden te spelen nog altijd in handen hebben.

Afgelopen weekend maakte Newcastle grote indruk tegen Tottenham Hotspur, dat al na 21 minuten spelen tegen een 5-0 achterstand aankeek en uiteindelijk nog blij mocht zijn dat het 'slechts' 6-1 werd op St. James' Park. Donderdag wachtte een bezoek aan Everton, dat in een zware strijd tegen degradatie verkeert.

Everton begon zeker niet slecht aan het duel, maar ook de van een blessure teruggekeerde spits Dominic Calvert-Lewin kon de ploeg niet helpen aan een openingstreffer. Aan de andere kant was het wél raak na een klein half uur. Callum Wilson was er als de kippen bij om een schot van Joelinton dat via Jordan Pickford en James Tarkowski voor zijn voeten kwam binnen te schieten: 0-1.

Nadat Pickford met een knappe redding in de tweede helft een tweede Newcastle-treffer nog even wist te voorkomen, was het twintig minuten voor tijd alsnog raak toen Joelinton de 0-2 binnenkopte. Amper drie minuten later was het helemaal gedaan toen Bruno Guimarães Wilson vond die vanaf de rand van het strafschopgebied ook zijn tweede van de avond binnenkrulde. Dwight McNeil deed nog wel wat terug door met een lage hoekschop ineens te scoren, maar amper een minuut later bracht Jacob Murphy de marge alweer terug naar drie. Hij deed dat na een heerlijke actie van Alexander Isak, die misschien wel de mooiste assist van het jaar op zijn naam kreeg (zie de beelden in de onderste tweet).

GOAL | Everton 1-3 Newcastle | McNeilpic.twitter.com/n3QZ61KzYF — VAR Tático (@vartatico) April 27, 2023

Door de zege blijft Newcastle United derde, al staat het in punten gelijk met Manchester United dat een duel minder gespeeld heeft. De voorsprong op de vijfde plaats van Aston Villa, dat dan weer een duel méér speelde, bedraagt met nog zes wedstrijden te gaan acht punten. Everton blijft aanmodderen en staat nog altijd negentiende, waardoor degradatie nog altijd dreigt. De achterstand op de veilige zeventiende stek, nu in handen van Nottingham Forest, bedraagt echter slechts twee punten.

Overige uitslag Premier League:

Southampton - Bournemouth 0-1