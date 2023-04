Coup bij Ajax gaande: 'De RvC en Hendriks willen af van Van der Sar'

Bij Ajax is het achter de schermen behoorlijk onrustig momenteel. De Raad van Commissarissen en Maurits Hendriks willen af van algemeen directeur Edwin van der Sar, als hij niet doen wat ze willen. "En zij willen allemaal naar die datakant toe", vertelt Valentijn Driessen bij Vandaag Inside.

"Ze hebben een databrein. Daar hangt ook John Heitinga aan vast. Die bepaalt heel veel", vertelde Driessen over Vosse de Boode, een vrouw van 38 jaar in de organisatie van Ajax, die veel afweet van data. Haar officiële term is 'Head of Sport Science & Data Analytics' in de Johan Cruijff Arena. "Die bepaalt heel veel en zij kent ook die Duitser, Sven Mislintat. Die is mislukt bij VfB Stuttgart, maar kan wel terecht bij Ajax. Dan denk ik: 'Wat is dit voor gekkigheid?', vraagt Driessen zich hardop af (hele video, zie onder).

"Bij Arsenal was hij geen succes. Bij Borussia Dortmund heeft hij Robert Lewandowski ondekt. Dat was jou ook nog gelukt", zei Driessen richting Wilfred Genee. Volgens de journalist van De Telegraaf wil Ajax de pas aangetreden Hendriks naar voren schuiven als de nieuwe sterke man. "Die is nu onder de duiven aan het schieten. Die wil graag algemeen directeur worden als Van der Sar verdwijnt. Nou, daar ben je lekker mee."

Driessen stelt dat Van der Sar afgerekend wordt op de aankopen, voor wie hij zijn fiat heeft gegeven bij gebrek aan technisch directeur. "Hamstra was technisch directeur, maar die heeft natuurlijk gefaald", zei Driessen over de vertrouwen man bij Ajax. Omdat Van der Sar geen permanente opvolger aanstelde, wordt hij er echter ook op afgerekend.

