Danny Blind ziet één groot pluspunt voor zijn Ajax-opvolger Jan van Halst

Ajax maakte vorige week tot veler verrassing bekend dat Jan van Halst de opvolger wordt van Danny Blind als commissaris voetbalzaken. Blind heeft inmiddels voor het eerst gereageerd op de aanstelling van Van Halst, die volgens hem in ieder geval één belangrijk pluspunt heeft.

"Ik weet niet hoe zijn Duits is", refereert Blind bij Ziggo Sport lachend aan de aanstelling van de nieuwe Duitse technisch directeur Sven Mislintat, die afgelopen dinsdag formeel werd gepresenteerd. "Maar hij heeft in Twente gewoond mag ik aannemen, en daar praten ze ook een beetje half-Duits", stelt Blind.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens gaat Blind wat serieuzer in op de kwaliteiten van Van Halst. "Ik vind het niet onlogisch (dat Van Halst is aangesteld, red.), je moet ook wel wat bagage hebben op het technische vlak. Jan heeft bij Twente wel een technische functie gehad, daar gaat het wel om."

Als commissaris functioneert Van Halst meer op de achtergrond, benadrukt Blind. "Ik ken Jan niet goed qua karakter. Ja, op het veld, daar was hij wel opvliegend", weet hij nog. "In deze functie moet je juist analyseren en kijken of alles goed is verlopen. Je gaat als commissaris niet over het beleid, maar je kan wel het proces ter discussie stellen."