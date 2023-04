De Ligt kan vanavond ook eindelijk de allerlaatste twijfels wegnemen

Het is tijd voor de kwartfinales van de Champions League. In het Etihad Stadium staat vanavond meteen een kraker van jewelste op het programma. Manchester City krijgt bezoek van Bayern München. Twee van de absolute topfavorieten voor de eindzege treffen elkaar al in dit stadium van het miljardenbal. Dat wordt smullen geblazen. Ook de duels tussen Erling Haaland en Matthijs de Ligt scheppen hoge verwachtingen. FCUpdate.nl blikt samen met Jack’s vooruit.

Hoewel De Ligt al sinds zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax wordt bestempeld als een van de beste spelers in zijn leeftijdsklasse, heeft hij de twijfels in Nederland nog niet allemaal overwonnen. Dat kan niet los worden gezien van zijn prestaties in het Nederlands elftal. Een ongelukkig debuut tegen Bulgarije, een aantal veroorzaakte strafschoppen, de rode kaart tegen Tsjechië in de achtste finale van het laatste EK. Nee, het huwelijk tussen Oranje en De Ligt is nog geen succes. Hij zou vorige maand een basisplaats hebben in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, ware het niet dat hij een van de slachtoffers was van de ‘kipkerrie-gate’.

Artikel gaat verder onder video

Een domper voor Oranje en De Ligt, want de verdediger is bij Bayern München bezig aan een goed seizoen. De Duitsers telden afgelopen zomer een slordige 67 miljoen euro neer om hem los te weken bij Juventus. Na een moeizame start is De Ligt inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself. Ook onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel kan hij vooralsnog rekenen op een plek in het hart van de verdediging. Tuchel werd onlangs aangesteld als opvolger van Julian Nagelsmann, die op straat werd gezet omdat de Beierse clubleiding de doelstellingen voor dit seizoen in gevaar zag komen. Eén van die doelstellingen is ongetwijfeld de Champions League winnen. Daarvoor kan vanavond een grote stap worden gezet.



Lees ook: Waanzinnig afstandsschot De Ligt is Flekken te machtig; ook Malen pakt hoofdrol

In de uitwedstrijd tegen Manchester City zullen de ogen ongetwijfeld gericht zijn op De Ligt. Het is aan hem, en uiteraard ook zijn ploeggenoten de taak om de doelpuntenmachine genaamd Erling Haaland af te stoppen. De Ligt slaagde er eerder dit seizoen al in om Robert Lewandowski in bedwang te houden. Lewandowski, die Bayern München afgelopen zomer verruilde voor FC Barcelona, wist zich tijdens de ontmoeting met zijn oude club eind oktober geen raad met De Ligt. Lukt het de Oranje-international ook om Haaland van scoren te houden? Scoort Haaland níét, dan krijg je bij Jack’s 1,91 keer je inzet terug.

Het zou een prestatie van formaat zijn als De Ligt Haaland weet af te stoppen. Daar zijn dit seizoen maar weinig verdedigers in geslaagd. Josko Gvardiol van RB Leipzig, twee jaar jonger dan De Ligt, schrikt nog weleens wakker als hij aan Manchester City en Haaland denkt. De Britten waren begin maart met liefst 7-0 te sterk voor RB Leipzig. Gvardiol had geen seconde grip op Haaland, die maar liefst vijf doelpunten voor zijn rekening nam. Bayern München en De Ligt moeten van hele goede huize komen om de Noor het scoren te beletten. Lukt dat niet en denk jij dat Haaland er minstens twee gaat maken? Zet in bij Jack’s en verdien 4,40 keer je inzet.

Haaland won met Dortmund niet van Bayern

Manchester City en Haaland zijn in bloedvorm. Afgelopen zaterdag waren ze nog veel te sterk voor Southampton (4-1). Haaland maakte er twee, waaronder een schitterende omhaal. Daarmee draaide de Noorse spits warm voor de ontmoeting met Bayern München. Die twee zijn geen onbekenden van elkaar. Tijdens zijn periode bij Borussia Dortmund stonden Bayern München en Haaland zeven keer tegenover elkaar. Hoewel Haaland vijfmaal wist te scoren tegen Der Rekordmeister, zal hij met weinig plezier terugdenken aan de eerdere confrontaties. Alle zeven wedstrijden waren immers een prooi voor Bayern München. Een gegeven waar De Ligt en zijn ploeggenoten zich aan kunnen vasthouden. Trekken de Duitsers ook vanavond aan het langste eind? Een Beierse overwinning levert je 4,50 keer je inzet op.