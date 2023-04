De Mos ziet scenario waarbij Heitinga misschien beter de eer aan zichzelf kan houden

Aad de Mos vindt dat John Heitinga goed over zijn toekomst moet nadenken als Ajax het seizoen op de derde plaats eindigt en naast de eindzege in de KNVB Beker grijpt. De 39-jarige oefenmeester doet er volgens de oud-trainer in dat geval misschien beter aan om niet door te gaan als hoofdtrainer.

Het is op dit moment nog onzeker wie volgend seizoen trainer van Ajax is. Wel is duidelijk dat Heitinga op pole position ligt. Daar maakte Sven Mislintat geen geheim van toen hij kortgeleden werd aangesteld als technisch directeur. Heitinga wil zelf graag hoofdtrainer van Ajax en hoopt dat er snel duidelijkheid over zijn positie komt.

Waar Ajax nog geen beslissing heeft genomen, moet Heitinga volgens De Mos ook goed afwegen wat hij zelf wil. "Als Ajax de beker niet pakt en derde wordt, is het voor hemzelf misschien beter om niet door te gaan als hoofdcoach. Anders begint hij met een negatief stempel aan een nieuw seizoen. En de vraag is of hij de steun van de directeuren dan nog echt voelt. Maar één ding staat vast: het wordt een boeiend seizoensslot voor Ajax en Heitinga", vertelt hij tegen NU.nl.

Hedwiges Maduro zou het niet verstandig vinden als Ajax de toekomst van Heitinga koppelt aan de resultaten in de laatste weken van het seizoen. Hij vermoedt dat intern al vaststaat dat de oud-verdediger zijn positie behoudt. "Ze moeten bijna wel. Je moet nu al bezig zijn met volgend seizoen. Als je nu een speler benadert om naar Ajax te komen, stelt die de vraag: wie is volgend seizoen de trainer? Als je daar geen antwoord op kunt geven, kiest die speler sneller voor een andere club."