De titel staat op het spel in de Premier League en halve finale tussen twee Italiaanse grootmachten

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 26 april.

Wedstrijden



West Ham United – Liverpool (20.45 uur)

Virgil van Dijk en Cody Gakpo gaan het met Liverpool opnemen tegen de aanstaande tegenstander van AZ in de Conference League, West Ham United. The Reds draaien een matig seizoen en lijken een Champions League-plaats te kunnen vergeten. De achterstand op nummer vier Manchester United is met een wedstrijd meer gespeeld negen punten. The Hammers draaien in de Conference League een goed seizoen, maar in de Premier League is het allemaal nog niet voldoende en daarom staan de Londenaren op een dertiende plek. Kan Liverpool nog de laatste strohalm pakken voor een Champions League-ticket of tankt West Ham United wat meer vertrouwen in aanloop naar de wedstrijd tegen de Alkmaarders?

Manchester City – Arsenal (21.00 uur)

Dit wordt dé wedstrijd om het kampioenschap in Engeland. Arsenal staat al een geruime tijd bovenaan in de Premier League, maar het lijkt erop dat ze in Londen titelstress hebben. De laatste drie wedstrijden eindigden allemaal in een gelijkspel, terwijl Manchester City bleef winnen in de competitie. Op dit moment staan de Cityzens vijf punten achter op de koploper, maar heeft het wel twee wedstrijden minder gespeeld. Dus op verliespunten staat Manchester City gewoon bovenaan in de Premier League, daarom wordt deze wedstrijd zeer beslissend in de titelstrijd. In de vorige ontmoeting verloor Arsenal in het eigen Emirates Stadium met 1-2. Wie gaat er een grote slag slaan in de strijd om het landskampioenschap van Engeland, Arsenal of Manchester City?

Internazionale – Juventus (21.00 uur)

De return in de halve finale van de Coppa Italia staat op het programma. In de heenwedstrijd werd het in Turijn nog 1-1 door een late benutte penalty van Romelu Lukaku. Na afloop sloeg de vlam in de pan met racistische leuzen in de richting van de Belgische spits, die rood kreeg voor zijn reactie. Deze rode kaart is overigens geseponeerd en dus kan Lukaku gewoon meedoen vanavond. Het wordt waarschijnlijk een heet avondje in Milaan, want de haat tegen Juventus blijft altijd groot. Gaat Juventus zijn eerste finale van het seizoen veiligstellen of gaat Inter met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij toch door?

Voetbal op tv



19.30 uur: Atlético Madrid – RCD Mallorca, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

20.30 uur: Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

20.45 uur: Chelsea – Brentford, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

20.45 uur: West Ham United – Liverpool, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

21.00 uur: Internazionale – Juventus, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de Coppa Italia

21.00 uur: Manchester City – Arsenal, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

21.00 uur: Sheffield United – West Bromwich Albion, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in het Championship

22.00 uur: Rayo Vallecano – FC Barcelona, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in LaLiga