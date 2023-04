Derksen stoort zich aan kousen Xavi Simons: 'Hij vindt zichzelf heel interessant'

Johan Derksen heeft zich dinsdagavond gestoord aan Xavi Simons. De analist kon slechts een gedeelte van de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV zien, omdat hij aanwezig moest zijn bij Vandaag Inside, maar zag wel dat Simons met gaten in zijn kousen speelde. Daar uitte Derksen in de uitzending zijn verontwaardiging over.

"Weet je wat mij zo tegenstaat aan Simons… Die irriteert mij af en toe, die heeft nu ook van die gaten achterop zijn kousen geknipt, zoals die Engelse spelers allemaal hebben. Die doet dan mee aan zo'n trend, die vindt zich wel heel interessant, dat jochie. Wel een goede voetballer", zei Derksen na de overwinning van PSV.

Presentator Wilfred Genee ridiculiseerde verder de wijze waarop PSV de overwinning vierde. De Eindhovenaren vierden uitbundig feest en hadden speciale shirts aan, wat ook op sociale media tot gefronste wenkbrauwen leidde.