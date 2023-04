Dit kreeg toptalent Mika Godts bij zijn eerste bezoek aan Ajax te horen van Dusan Tadic

De honger van Dusan Tadic is nog lang niet gestild. Dat heeft het Belgische toptalent Mika Godts aan den lijve ondervonden toen hij in januari zijn eerste bezoek aan Ajax bracht.

Godts, toen nog speler van KRC Genk, kwam tijdens zijn rondleiding op De Toekomst de aanvoerder van Ajax tegen bij de gym. "Als je succesvol wil zijn, moet je hier 's avonds bij mij komen zitten", kreeg de zeventienjarige aanvaller volgens de NOS te horen.

Hoewel Tadic aan het einde van het jaar 35 wordt, is hij naar eigen zeggen nog niet klaar als voetballer. "Ik wil voetballen zolang mijn lichaam naar me luistert. En het lichaam luistert op dit moment heel goed naar me. Ik moet daarnaast hongerig blijven. Dat is ook een van de belangrijkste dingen. Als je dat niet meer hebt…"

Het is op dit moment nog onzeker of de Servische aanvaller ook volgend seizoen speler van Ajax is. "Ik ben hier gekomen om bekers te winnen. We hebben echt een goed plan en een sterk Ajax nodig. Het project moet kloppen. Fysiek voel ik me heel goed. Dat is het belangrijkste. Ik zal altijd spelen om mijn team te helpen. En daarna zullen we zien wat er gaat gebeuren. Voetbal is onvoorspelbaar, je weet het nooit."