Dmitrovic geschrokken van aanval door 'gek': 'Had een wapen bij zich kunnen hebben'

Marko Dmitrovic was wel geschrokken van de aanval op hem tijdens de wedstrijd PSV-Sevilla, waar de keeper vanachter werd aangevallen door een supporter van de Eindhovenaren. De veldbestormer kreeg een stadionverbod van veertig jaar en kreeg ook een celstraf van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk.

De boomlange Servische doelman werd door een hooligan aangevallen en had ook niks door. “Hij kwam van achteren, ik heb hem niet gezien”, geeft Dmitrovic aan in een interview met The Guardian. “Het overvalt je, je weet niet wat er gebeurt. Wie heeft je aangevallen? Waarom?” Het antwoord, om in zijn woorden te blijven, was ‘een of andere gek’.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk kan Dmitrovic erom lachen, maar dat was toen wel anders. “Ze deden tests en hij had veel alcohol in zijn bloed; hij was heel dronken. Misschien had hij niet de kracht om verder in het veld te komen en ik was gewoon het meest dichtbij voor hem. Ik slaagde erin kalm te blijven en hem van me af te houden totdat de beveiliging kwam. Het was niet leuk, maar ik was oké.”

De keeper is blij met de straf voor de veldbestormer en dankt de Eindhovense club voor de hulp. “PSV heeft hem 40 jaar verbannen, dus ze zijn zich bewust van de gemaakte fouten en de bloemen waren mooi. Het is een geweldige club, historisch, met gepassioneerde supporters , en één man kan niet een hele fanbase aantasten. Als een fan het veld opkomt, is er sprake van een organisatorische fout. Het mag niet gebeuren. Dit eindigde goed, maar in Turkije (bij Sivasspor, red) werd een Fiorentina-speler (Alessandro Bianco, red) geraakt en raakte behoorlijk gewond. Hij had een wapen bij zich kunnen hebben, iemand behoorlijk kunnen mishandelen, verwonden. Ik herinner me Monica Seles. Hopelijk zorgt dit ervoor dat het niet nog een keer gebeurt.”