Domper voor Barcelona: Frenkie de Jong ontbreekt in Clásico

Frenkie de Jong moet de laatste Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid van dit seizoen definitief laten schieten. In de laatste training voorafgaand aan de halve finale van de Copa del Rey ontbrak de Nederlandse middenvelder, inmiddels heeft de club bevestigd dat hij niet in de selectie is opgenomen.

De middenvelder liep in de vorige Clásico een dijbeenblessure op en moest de interlands met het Nederlands elftal overslaan. De hersteltijd van deze blessure is minstens drie weken en maandag leek het erop dat De Jong weer kon aansluiten bij de groep, maar niets is minder waar gebleken.

Buiten De Jong zijn ook Andreas Christensen, Ousmane Dembélé en Pedri geblesseerd. De verwachting van de Spaanse media is nu dat FC Barcelona met vier middenvelders gaat spelen. Franck Kessié in een wat meer controlerende rol naast Sergio Busquets, en Sergi Roberto en Gavi wat meer naar voren.

De Jong mag niet weg

Eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat De Jong samen met Pedri en Ronald Araújo niet weg mag deze zomer. Ondanks de financiële problemen bij Barça wil de club in ieder geval deze drie spelers niet kwijt.