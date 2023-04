Driessen kritisch op keuzes Heitinga: 'Hij moet wel het sterkst mogelijke Ajax opstellen'

Hoewel Ajax er ongetwijfeld alles aan gelegen was om zich zondagmiddag te herstellen van de nederlaag tegen Feyenoord, besloot John Heitinga om zijn opstelling voor het bezoek aan Go Ahead Eagles flink te wijzigen. De oefenmeester had in zijn basiself een plekje ingeruimd voor Youri Baas, Davy Klaassen én Brian Brobbey. Maar het gewenste resultaat bleef uit. Valentijn Driessen begrijpt weinig van de keuzes van Heitinga.

Twee weken na de verloren Klassieker tegen Feyenoord had Ajax de kans om de achterstand op de koploper uit Rotterdam heel even terug te brengen tot drie punten. De Amsterdammers trapten al om 12.15 uur af tegen Go Ahead Eagles, terwijl Feyenoord ‘pas’ om 14.30 uur zou beginnen aan de uitwedstrijd tegen Sparta. Maar Ajax kwam, ondanks een flink gewijzigde opstelling, niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Driessen verbaast zich in zijn column vooral over de vele wisselingen bij Ajax. Zo zaten aankopen Owen Wijndal, Calvin Bassey en Steven Bergwijn - in De Klassieker allemaal nog basisspeler - op de bank. “Heitinga presteerde het om bij angstgegner Go Ahead Eagles de bank te bezetten met zo’n 80 (!) miljoen euro aan versterkingen, terwijl hij er zit om aankopen te laten renderen”, schrijft de verslaggever van De Telegraaf. "Ajax heeft weliswaar dramatisch ingekocht in de zomer van 2022; Heitinga moet wel het sterkst mogelijke Ajax opstellen.”



In zijn eerste wedstrijden als hoofdtrainer van Ajax koos Heitinga steevast voor dezelfde namen. Maar de laatste weken is hij toch aan het wijzigen geslagen. “Waar hij voor de nederlaag tegen Feyenoord koos voor vastigheden en een mooie serie neerzette tegen een reeks slechte en middelmatige ploegen, gooide hij vanuit het niets de boel volledig om in Deventer. Zonder resultaat”, schrijft Driessen, die Heitinga in de tweede helft nog een opvallende keuze zag maken. “Terwijl Ajax joeg op een doelpunt bracht Heitinga niet een extra spits naast Brobbey, maar haalde hij z’n topscorer naar de kant voor Bergwijn.”