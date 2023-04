Driessen wil Feyenoord nog niet feliciteren met de titel: ‘Maar ik heb wel mijn duim opgestoken’

Door het puntenverlies van Ajax bij Go Ahead Eagles en de overwinning van Feyenoord op stadsgenoot Sparta lijkt de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie definitief beslist. Het verschil tussen beide clubs is na afgelopen speelronde acht punten in het voordeel van de Rotterdammers en er zijn nog maar zeven speelronden te gaan. Valentijn Driessen wacht echter nog even met zijn felicitaties aan het adres van Feyenoord.

“Ik heb de leiding van Feyenoord gezien, de raad van commissarissen en ambassadeur Ben Wijnstekers en toen heb ik mijn duim opgestoken”, zegt Driessen voor de microfoon van zijn werkgever De Telegraaf. “Ik denk dat dat wel ver genoeg gaat, want er zijn nog wel zeven wedstrijden te gaan. Maar dat zij een voorschot hebben genomen is wel duidelijk.” Feyenoord profiteerde zondag op bezoek bij Sparta dankbaar van de misstap van Ajax bij Go Ahead Eagles. “PSV stond al op een behoorlijke achterstand, maar acht punten gaat Feyenoord echt niet meer verspelen. Dit kan eigenlijk niet meer fout gaan”, stelt Driessen.



Een belangrijke rol was er zondagmiddag bij Feyenoord weggelegd voor Timon Wellenreuther. De stand-in van Justin Bijlow - die nog altijd met een blessure moet toekijken - stopte in Het Kasteel bij een 1-1 tussenstand een strafschop. “Dit is ook waarom Feyenoord niet door wilde gaan met Ofir Marciano als tweede doelman. Ze wilden gewoon een degelijke tweede keeper waar ze op aan kunnen”, zegt Driessen. Volgens Driessen kon Wellenreuther na afloop van het duel met Sparta nog niet zeggen of hij woensdag tegen Ajax opnieuw onder de lat staat, maar Driessen zou het wel weten als hij Arne Slot was. “Ik zou het nooit omgooien. Zeker niet voor dit soort wedstrijden. Wellenreuther speelt met zoveel vertrouwen.”

Spannende strijd om de tweede plek

Dat is op dit moment heel ver te zoeken bij Ajax. De Amsterdammers hoopten zich op bezoek bij Go Ahead Eagles te herstellen van de nederlaag tegen Feyenoord, maar kwamen in Deventer niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Ajax heeft nu al vier wedstrijden op rij niet gewonnen van Go Ahead Eagles. “Dat Go Ahead Eagles een angstgegner is van Ajax zegt meer over Ajax dan over Go Ahead Eagles”, stelt Driessen. “Ajax begint gewoon met tachtig miljoen euro op de bank. Op de reservebank bedoel ik dan. Waarschijnlijk zullen ze het ook wel op de ABN Amro-rekening hebben, maar dit lijkt natuurlijk nergens op.”

Driessen uitte in zijn column al zijn verbazing over het feit dat Ajax-trainer John Heitinga Brian Brobbey in de tweede helft naar de kant haalde. “Dan moeten ze scoren en dan wordt Brobbey eruit gehaald. Even later komt pas Lorenzo Lucca erin als spits”, zegt Driessen in de microfoon. “Het was allemaal zo vlak, zo plichtmatig. Dan zie je dat die hele reeks die Heitinga net na de winterstop maakte toch verblindt. De eerste de beste serieuze tegenstander is Feyenoord en die verliezen ze in de Johan Cruijff ArenA. Het wordt nog heel spannend of het Ajax of PSV wordt die tweede gaat eindigen. Zeker als PSV de vorm van de eerste helft tegen NEC weet vast te houden. Daarin speelden ze heerlijk voetbal om naar te kijken. Snel, gevarieerd aanvalsspel. Dat ontbreekt totaal bij Ajax.”