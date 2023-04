Droomscenario wordt werkelijkheid: Milanese Derby gaat Champions League-finalist bepalen

Internazionale heeft de halve finale van de Champions League bereikt ten koste van Benfica. De ploeg van Simone Inzaghi had zich tijdens de uitbeurt in Portugal al een uitstekende dienst bewezen, en speelde woensdagavond in eigen huis met 3-3 gelijk. I Nerrazurri won over twee wedstrijden met 5-3. De Derby della Madonnina is zodoende een feit in de halve finale.



Inter won sinds 10 maart geen enkele wedstrijd meer in de Serie A en staat op een teleurstellende vijfde plaats. In de Champions League gaat het echter uitstekend met de club uit Milaan. De ploeg van Simone Inzaghi bewees zichzelf vorige week dinsdag een uitstekende dienst door met 0-2 te winnen bij Benfica. In eigen huis moest er woensdag definitief worden afgerekend met de ploeg van Roger Schmidt en na veertien minuten leek Inter goed op weg om die klus te klaren. Nicolò Barella zette de ploeg op werkelijk schitterende wijze op voorsprong.

Zo was de virtuele stand vergroot naar 3-0 en leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Serie A-kampioen van 2022. Toch was daar ineens oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes. De Noor, die tegenwoordig als hangende linksbuiten speelt, kopte kiezelhard raak en bracht de spanning zodoende enigszins terug. Denzel Dumfries zag het voor zijn neus gebeuren en kon wellicht ten rade gaan of hij meer had kunnen doen om de goal te voorkomen.

Wonder van Schmidt?

Zat er in de tweede helft dan toch nog een sprookje in voor Schmidt en zijn manschappen? Het antwoord was vrij simpel: nee. De Portugezen konden geen vuist maken en zagen Inter via Lautaro Martinez in de 65ste minuut op 2-1 komen. Het verzet was gebroken en de knappe Champions League-campagne leek ten einde, zeker toen invaller Joaquín Correa ook nog de 3-1 maakte. Zo was de stand 5-1 over twee wedstrijden.

Vijf minuten voor tijd deed Benfica toch nog wat terug via een knappe kopbal van António Silva en in de absolute slotfase werd het ook nog 3-3 via Petar Musa. Maar dat was niet genoeg voor de bezoekers. Inter staat zodoende in de halve finales van het miljardenbal en mag het zich opmaken voor de Milanese Derby.