'Duidelijke adviezen voor Ajax: haal Overmars terug, Van der Sar rijp voor ontslag'

Ajax maakt een dramatisch seizoen door. De Amsterdammers zijn uitgeschakeld in de Europa League en lijken kansloos in de titelstrijd door de achterstand van acht punten op koploper Ajax. De KNVB Beker kan hoogstens nog een troostprijs zijn. Daardoor zijn er grote veranderingen nodig in Amsterdam, zo menen verschillende analisten.

Kenneth Perez zou het niet gek vinden als algemeen directeur Edwin van der Sar ontslagen wordt in de Johan Crujiff Arena voor de afgelopen anderhalf jaar. Bij gebrek aan technische leiding kan hij worden gezien als de eindverantwoordelijke voor de zwakke Ajax-selectie. “En als je dan kijkt naar het niveau, dan heeft hij jammerlijk gefaald”, stelt de voormalig middenvelder bij Voetbalpraat. “Je kunt best een paar miskopen doen – dat heeft Overmars ook gedaan. Maar zóveel?”, vraagt hij zich hardop af.

En dát er nog altijd geen opvolger voor Overmars is gevonden, mag ook op het conto worden geschreven van Van der Sar. “Hij heeft veertien maanden de tijd gehad om een nieuwe technisch directeur te vinden. En dat is hem niet gelukt?”, snapt Perez er maar weinig van. “Er zijn toch wel technisch directeuren te vinden?”, aldus Perez.

Overmars terug bij Ajax?

Aad de Mos kwam bij Het Laatste Nieuws in België tot een andere oplossing voor Ajax: haal Marc Overmars terug naar de Johan Cruijff Arena. “Hij zette samen met Ten Hag Ajax op de Europese voetbalkaart. Daarna vergaloppeerde hij zich. Escapades waarvan je denkt: Hoe haalde hij het in zijn hoofd? Maar goed, Overmars is speciaal en iedereen verdient een tweede kans”, stelt de voormalig trainer van de Amsterdammers.

Sinds zijn vertrek is er volgens De Mos een rommeltje van gemaakt, vooral omdat Ajax zo veel geld kreeg, dat ze niet meer creatief hoefden te zijn. Onder de vorige directeur voetbalzaken was dat vermoedelijk niet gebeurd. "Overmars kijkt naar wedstrijden: van de eerste ploeg, van de jeugd… Hij ziet trainingen. Hij is een kijker en een kenner. In de sportieve organisatie zet ie de juiste mensen op de juiste plaats. Fantastisch gezien van de baas van Antwerp om Overmars aan te trekken."

