FA en PGMOL onderzoeken elleboog: grensrechter voorlopig op non-actief

Constantine Hatzidakis zal voorlopig geen rol spelen bij wedstrijden in het Engelse voetbal. De assistent-scheidsrechter kwam zondag in het nieuws omdat hij een elleboog uitdeelde aan Liverpool-verdediger Andy Robertson. Inmiddels doen meerdere organisaties onderzoek naar het voorval.

In de rust van de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal (2-2) ging Robertson verhaal halen bij de assistent-scheidsrechter. Daarbij maakten de twee fysiek contact en deelde Hatzidakis een elleboog uit aan de voetballer. Scheidsrechter Paul Tierney besloot Robertson te bestraffen met een gele kaart. De hele situatie wordt nu onder de loep genomen door de FA en de PGMOL, de tak die gaat over de scheidsrechters.

Totdat het onderzoek is afgerond, zal Hatzidakis zijn vlag in de tas kunnen houden. 'PGMOL zal Constantine Hatzidakis niet inzetten bij wedstrijden zolang het onderzoek van de FA naar het incident met Andrew Robertson op Anfield loopt', is te lezen in een statement van de PGMOL. Na de wedstrijd was er onder de analisten van Sky Sports veel verontwaardiging over de actie van de grensrechter.

"Dit heb ik echt nog nooit gezien. Ik denk dat hij in grote problemen zit", aldus Gary Neville, die werd aangevuld door Clinton Morrison. "Het is duidelijk dat Robertson hem vastpakt, maar hij mag nooit zo reageren met zijn elleboog. Hij zal zijn excuses aan moeten bieden." Jürgen Klopp had het voorval niet gezien. "Ik heb het wel gehoord, maar zelf niet gezien. De beelden zullen wel voor zich spreken."