Fantastische ontknoping in Engeland lonkt: ogen zijn gericht op woensdag 26 april

De titelstrijd in Nederland is beslist. In Spanje heeft FC Barcelona een straatlengte voorsprong op Real Madrid en in Italië kan Napoli de landstitel ook al ruiken. Maar in Engeland belooft de strijd om het kampioenschap tot en met de laatste speeldag spannend te blijven. Arsenal gaat momenteel aan de leiding en heeft weliswaar vier punten meer dan Manchester City, maar de regerend kampioen heeft nog een wedstrijd tegoed.

Manchester City boekte afgelopen zaterdag maar weer eens een probleemloze zege. Een paar dagen na de indrukwekkende vertoning tegen Bayern München in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League, won de ploeg van trainer Pep Guardiola met 3-1 van Leicester City. Manchester City kon een dag later rustig achterover leunen en kijken wat Arsenal zou gaan doen tegen West Ham United. De week werd er nog een stuk mooier op voor de regerend kampioen van Engeland, want Arsenal bleef steken op een 2-2 gelijkspel.

De ploeg van trainer Mikel Arteta liet daarmee na het verschil ten opzichte van Manchester City weer uit te breiden naar acht punten. De voorsprong op Guardiola en consorten is momenteel vier punten, maar zij hebben dus nog wel een wedstrijd tegoed. Reikhalzend wordt er uitgekeken naar woensdag 26 april. Als Nederland Koningsnacht viert, staat in Manchester de kraker tussen City en Arsenal op het programma. Arsenal speelt vervolgens ook nog tegen Chelsea en Newcastle United. Manchester City neemt het in het restant van de competitie nog op tegen onder andere Chelsea, maar is in tegenstelling tot Arsenal nog wel actief in Europa én de FA Cup.

Arsenal (74 punten, +43)

21 april: Arsenal - Southampton

26 april: Manchester City - Arsenal

2 mei: Arsenal - Chelsea

7 mei: Newcastle United - Arsenal

14 mei Arsenal - Brighton & Hove Albion

20 mei: Nottingham Forest - Arsenal

28 mei: Arsenal - Wolverhampton

Manchester City (70 punten, +50)

N.t.b.: Brighton & Hove Albion - Manchester City

Woensdag 26 april: Manchester City - Arsenal

30 april: Fulham - Manchester City

3 mei: Manchester City - West Ham United

7 mei: Manchester City - Leeds United

14 mei: Everton - Manchester City

20 mei: Manchester City - Chelsea

28 mei: Brentford - Manchester City