'FC Barcelona speelde ontzettend vuil spel in Frenkie-soap: 'Off the record-bijeenkomst''

Frenkie de Jong is onaantastbaar bij FC Barcelona momenteel. De Nederlandse middenvelder werd in het afgelopen jaar flink door het slijk gehaald door de Catalaanse club, maar toen duidelijk werd dat hij sportief gezien zo ontzettend veel inbreng had, is de situatie rondom hem compleet gekeerd.

El Mundo Deportivo schrijft over het bewogen seizoen dat Frenkie de Jong doormaakt. In de afgelopen zomer wilde FC Barcelona vanwege het torenhoge salaris van Frenkie af, want het kon de transfersom ook wel goed gebruiken. ‘Frenkie werd publiekelijk besmeurd en naar de uitgang geschreven door de club’, weet het doorgaans goed ingevoerde medium.

FC Barcelona speelde daarbij valse spelletjes. ‘Hij werd beschuldigd van gierigheid. Sportief directeur Mateu Alemany zette Frenkie in de Spaanse media bewust neer als klager en dat hij geen salaris wilde inleveren. Die boodschap deelde hij mee tijdens een off the record-bijeenkomst aan de communicatieafdeling’, blikt het dagblad terug.

Het contrast kan bijna niet groter dan hoe de huidige situatie is. ‘Als een Nederlandse prins is hij op de lijst van niet-verkoopbare spelers gezet. En dat terwijl ze afgelopen maanden met modder hebben gegooid, omdat hij Camp Nou niet wilde verlaten.’ Daarmee is in een tijdsbestek van minder dan een jaar de situatie volledig omgedraaid voor Frenkie, die zelf niet wilde vertrekken omdat FC Barcelona zijn droomclub is, hij minimaal een grote prijs wilde winnen met de Catalanen en hij een nieuw huis liet bouwen in Barcelona.

Bovendien zou hij gelukkig zijn met het leven in FC Barcelona, net als zijn verloofde Mikky Kiemeney. Zij zou een overgang naar Manchester, waar Erik ten Hag hem graag naartoe zou halen, niet zien zitten. Daardoor kwam een transfer in de afgelopen zomer niet van de grond, terwijl de club hem graag had zien vertrekken. De oud-Ajacied sprak zich echter duidelijk uit over een eventuele transfer en liet ook al weten in de komende zomer te willen blijven.