FC Groningen haalt 'meesterscout' Veldmate terug ondanks doorlopend contract bij Ajax

FC Groningen heeft Henk Veldmate teruggehaald naar het oude nest. De scout was in de afgelopen zeven jaren werkzaam bij Ajax en had in de hoofdstad van Nederland een doorlopend contract, maar krijgt toch toestemming om te gaan. In zijn eerste periode was hij al 33 jaar actief bij FC Groningen en bekleedde verschillende functies.

Dat maakt FC Groningen bekend via het clubkanaal. Veldmate wordt als internationaal scout verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid, samen met directeur Wouter Gudde, hoofd scouting Wes Beuvink en manager voetbal en ontwikkeling Art Langeler. In het hoge noorden heeft hij een uitstekende staat van dienst opgebouwd in zijn eerdere periodes, want Veldmate was de ontdekker van onder meer Erik Nevland, Luis Suárez, Marcus Berg, Tim Matavz, Dusan Tadic, Virgil van Dijk en Filip Kostic. Dat leverde hem de bijnaam van 'meesterscout' op.

Artikel gaat verder onder video

Bij Ajax maakte hij die naam waar, want hij had een (grote) rol in de komst van onder anderen Nicolas Tagliafico, Lisandro Martínez, Antony en Edson Álvarez. Desondanks laten ze hem toch naar FC Groningen vertrekken. "Ik heb een geweldige periode gehad in Amsterdam, waarvoor ik de club hartelijk wil bedanken. Ik waardeer het ook zeer dat Ajax ondanks mijn doorlopende overeenkomst heeft meegewerkt aan een vervroegd vertrek", aldus Veldmate, die na zijn eerdere decennialange dienstverband een goede band met FC Groningen hield.

FootballTransfers: De gewilde Oranje-international die er goed aan doet om bij Ajax te blijven

“Mijn binding met FC Groningen is altijd heel sterk geweest. Een heel groot deel van mijn werkende leven is groen-wit. De club heeft een speciale plek in mijn hart. Ik ben ook tijdens mijn werkzaamheden voor Ajax altijd in Groningen blijven wonen", zei hij op de clubsite. "Ik ben blij terug te keren bij FC Groningen en kijk er naar uit om de club te helpen de weg omhoog weer in te slaan en bij te dragen aan het realiseren van de sportieve ambities.”



Gudde blij met terugkeer

Niet alleen Veldmate zelf, maar ook FC Groningens algemeen directeur Wouter Gudde is blij met de aanstelling. “Wij zijn enorm blij dat we Henk hebben weten te bewegen tot een terugkeer bij de club. Henk is naast een fijne persoonlijkheid een absolute vakman met heel veel ervaring, heeft een groot nationaal en internationaal netwerk binnen de voetballerij en een zeer goede kijk op voetbal. Met zijn expertise hebben wij de overtuiging dat Henk ons op voetbaltechnisch vlak de komende jaren enorm kan helpen in de verdere ontwikkeling van de club en het realiseren van onze doelstellingen", aldus Gudde.