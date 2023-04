Feyenoord krijgt op bezoek bij AS Roma te maken met ervaren arbiter uit Engeland

De wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord staat aanstaande donderdag onder leiding van Anthony Taylor. De ervaren scheidsrechter uit Engeland wordt in het Stadio Olimpico bijgestaan door vijf landgenoten. Feyenoord won de eerste kwartfinale vorige week met 1-0 van Roma.

Taylor krijgt in Rome steun van zijn assistenten Gary Beswick en Adam Nunn, terwijl Robert Jones als vierde official fungeert. Stuart Attwell bekijkt de wedstrijd als VAR met hulp van zijn assistent Chris Kavanagh. De 44-jarige Taylor floot dit seizoen al 33 wedstrijden. Dat deed hij 23 keer in de Premier League. Daarnaast mocht hij vijf keer aantreden in de Champions League.

Feyenoord kreeg vorig seizoen ook al eens te maken met Taylor. Destijds kwamen de Rotterdammers uit in de Conference League en was de Engelsman de arbiter van dienst in de thuiswedstrijd tegen Partizan. Feyenoord won die wedstrijd met 3-1 en Taylor deelde twee gele kaarten uit. Die vielen allebei aan de kant van Partizan. Roma en Feyenoord trappen donderdag om 21.00 uur af.

Serdar Gözübüyük mag op zijn beurt ook aan de bak in Europa. De Nederlandse scheidsrechter is aangesteld voor de wedstrijd tussen OGC Nice en FC Basel in de kwartfinales van de Conference League. In Frankrijk komt hij met Pablo Rosario (Nice) en Wouter Burger (Basel) twee oude bekenden tegen. Gözübüyük fluit aanstaande zondag de topper tussen PSV en Ajax in de Eredivisie.