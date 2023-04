Feyenoord neemt maatregel om zich optimaal voor te bereiden op kampioenschap

Het lijkt een kwestie van tijd totdat Feyenoord de zestiende landstitel uit de clubhistorie gaat winnen. De Rotterdammers kunnen het kampioenschap mogelijk al bewerkstelligen in het aankomende duel tegen Excelsior. Omdat de koploper zich zo goed mogelijk wil voorbereiden op het kampioenschap, zal de club deze week niet openbaar trainen. Dat maakte Feyenoord-medium 1908.nl maandagavond bekend op de socials.

Hoewel Feyenoord deze week niet in actie komt, heeft de Rotterdamse club alsnog besloten om geen toeschouwers toe te laten op de trainingen. Op 6 mei weet de ploeg van Arne Slot of ze zich kan gaan opmaken voor een kampioenswedstrijd. Nummer twee PSV, dat op dit moment acht punten achterstaat op koploper Feyenoord, komt die zaterdagavond in actie tegen Sparta. Als de Eindhovenaren, op bezoek in Het Kasteel puntverlies lijden, kan Feyenoord een dag later het kampioenschap behalen tegen Excelsior.

Uitgerekend Excelsior

Dat uitgerekend buurman Excelsior de club is waartegen Feyenoord de landstitel kan behalen, is vrij opmerkelijk. Vrijwel iedereen kan zich de vorige kampioenswedstrijd tegen Excelsior nog herinneren. In 2017, toen Feyenoord op Woudestein de schaal kon pakken, liep de ontmoeting uit op een absolute nachtmerrie. De ploeg uit Rotterdam-Zuid verloor met 3-0 van de Kralingers, en moesten destijds het kampioensfeest uitstellen met een week.