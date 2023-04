Feyenoord uitgezwaaid: 'Arne Slot hoopte het hem na te zeggen'

Feyenoord slaagde er donderdagavond niet in zich te plaatsen voor de halve finale van de Europa League. De Europese campagne van de Rotterdammers kwam door een 4-1 nederlaag tegen AS Roma ten einde. Dit schrijven de Nederlandse kranten over de exit van Feyenoord.

Feyenoord vocht in de Italiaanse hoofdstad voor wat het waard was en leek zich door een laat doelpunt van Igor Paixão te scharen bij de laatste vier, maar Paulo Dybala sleepte een verlenging uit het vuur. Daarin trok Roma aan het langste einde. "Feyenoord loopt halve finale op dramatische wijze mis", kopt het Algemeen Dagblad. "Uitgeteld lagen ze op de grond. De spelers van Feyenoord én die van AS Roma. In Stadio Olimpico had een ongekend voetbalgevecht de halvefinalist aangewezen en dat was uiteindelijk de ploeg van José Mourinho. Dat was niet onverdiend, maar het had net zo goed Feyenoord kunnen zijn."

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf zag een 'gladiatorengevecht' in Stadio Olimpico. "Veni, vidi, vici. Ik kwam, ik zag, ik overwon, zei Julius Caesar ruim tweeduizend jaar geleden. Arne Slot hoopte het de beroemdste man uit het Romeinse keizerrijk op een gedenkwaardige plek na te zeggen. Maar na tien duels in de Europa League is het opnieuw Jose Mourinho die de keizer van het Nederlandse trainersgilde een halt heeft toegeroepen", schrijft de krant na de Europese uitschakeling van Feyenoord.

Volgens de Volkskrant was de ontmoeting tussen AS Roma en Feyenoord een klassieke confrontatie tussen Italiaans en Nederlands voetbal. "Feyenoord voetbalde lang makkelijker tussen de linies door. Roma was onstuimiger, zocht naar een soort vlam in de pan tegen het internationaal relatief onervaren gezelschap van succescoach Arne Slot, in een stadion gevuld met 67.000 manisch meelevende Roma-supporters."

"Bitter einde in Europa voor Feyenoord na intens gevecht tegen AS Roma", kopt NRC. "Zes minuten was Feyenoord verwijderd van de halve finale van de Europa League, maar het gaat in de verlenging ten onder tegen AS Roma. Na een fascinerend en fysiek uitputtend gevecht met AS Roma, is Feyenoord uitgeschakeld in de kwartfinale van de Europa League. Alles zat erop en eraan, in een intens, fraai maar in fases ook vervelende wedstrijd."