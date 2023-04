'Frenkie de Jong maakt ondanks klein risicio mogelijk rentree in El Clásico'

FC Barcelona wil Frenkie de Jong klaarstomen voor de wedstrijd tegen Real Madrid van aankomende woensdagavond. De middenvelder is nog 'niet honderd procent fit', maar de Catalanen zijn bereid om een klein risico te nemen met de Nederlander. Alles hangt af van zijn gevoel bij de training van maandag.

De Jong raakte ruim twee weken geleden geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Real Madrid en moest daardoor de interlands met het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. De 25-jarige middenvelder had last van zijn hamstring en hield daar klachten aan over. Voor deze blessure staat normaal gesproken drie weken en daar zijn er nu twee van gepasseerd. Het lijkt erop dat de Oranje-international gaat aansluiten bij de bekerwedstrijd van woensdag, meldt Diario Sport.

Artikel gaat verder onder video

Xavi durft het risico wel aan, ondanks dat De Jong niet ‘honderd procent fit is.’ Het idee is dat de oud-Ajacied maandag meedoet met de groep aan de laatste training en op basis daarvan wordt de uiteindelijke beslissing gemaakt.

De trainer van FC Barcelona kampt met meer personele problemen, want met Ousmane Dembélé, Pedri en Andreas Christensen zijn er een aantal belangrijke spelers geblesseerd. Zonder deze spelers moet Barça woensdag een voorsprong van 1-0 vasthouden in het eigen Spotify Camp Nou.