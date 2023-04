Arne Slot presteert momenteel uitstekend met Feyenoord. De Rotterdammers liggen op pole position voor de landstitel, staan in de kwartfinale van de Europa League en vorig seizoen werd de finale van de Conference League nog bereikt. Voor collega-trainer én Feyenoord-fan is het duidelijk: geef Arne Slot een standbeeld.

Die oproep doet Pascal Bosschaart in het Algemeen Dagblad. “Man, dit is zo zeldzaam mooi. Geef Arne Slot alsjeblieft een standbeeld. Meen ik echt”, stelt de scheidend assistent-coach van SC Cambuur, de opponent dit weekend van Feyenoord in de Eredivisie. “Ik ben 43 jaar en in die 43 jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat de club zo heerst. Ja, de kampioenschappen van ’93, ’99 en 2017 waren fantastisch. Net zoals het winnen van de UEFA-Cup in 2002. Maar acht punten voorstaan op de concurrentie, dat is toch bijna niet voor te stellen!? Echt, ik moet me soms gewoon in de arm knijpen om het te geloven. En dat gevoel proef je bij iedereen in de stad.”

In de halve finale van de KNVB Beker was Feyenoord tegen Ajax in de ogen van Bosschaart voor het eerst sinds een hele lange tijd de favoriet, ondanks de nederlaag. Hoewel hij regelmatig in De Kuip komt en van jongs af aan Feyenoord met de paplepel naar binnengegoten heeft gekregen, zal hij geen groot feest vieren bij een titel van de Rotterdammers. “Ik vind dat ik dat niet kan maken gezien de situatie waarin we zitten met Cambuur. Dat neemt niet weg dat ik superblij ben met die titel. En, dat vooral ook, met de bescheiden wijze waarop spelers als Orkun Kökçü zich profileren voor de tv-camera’s. Dat is precies wat Feyenoord is. Gewoon hard werken, dan heb je dat gebluf niet nodig”, zei Bosschaart, die dit weekend winnen met sc Cambuur uiteraard hoopt te winnen.

Ook Wim Kieft geniet volop van het voetbal dat Feyenoord speelt onder Slot, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. ‘Hij houdt vast aan zijn filosofie met offensief voetbal volgens de Hollandse School. En voor het vasthouden aan die gedachte werd beloond met een 1-0 overwinning. Bijzonder knap, waarbij Orkun Kökcü en Mats Wieffer de uitblinkers waren aan Feyenoord-zijde.’

Toch zou het voor de oefenmeester goed zijn om na twee (vermoedelijk) zeer succesvolle jaren te vertrekken bij Feyenoord. ‘Na twee keer hetzelfde kunstje geflikt te hebben bij Feyenoord moet hij nu zijn vleugels uitslaan. Ongetwijfeld volgt een leegloop van spelers. Of het een derde keer lukt een nieuw team op te bouwen en te presteren nationaal en internationaal in de Champions League is ongewis. Laat hem het ijzer smeden nu het heet is.’