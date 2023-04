Genee: 'Ik vrees dat dit het einde is van Vandaag Inside'

Johan Derksen en Wilfred Genee stonden vrijdagavond in de studio voor de nieuwe vorm van Vandaag Inside. Voorafgaand aan de langere uitzending van de talkshow ging het duo in op een actie van Derksen. "Ik vrees dat dit het einde van ons programma is", glimlachte Genee vooraf. Later in de uitzending werd duidelijk waar hij het over had (zie tweede video).