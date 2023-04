Genezen Seuntjens heeft goed nieuws en bedankt Sparta

Ralf Seuntjens keert terug naar zijn club FC Imabari in Japan om zich daar volledig fit te raken in aanloop naar het volgende seizoen. De ervaren voetballer kwam in januari met het nieuws naar buiten dat hij schoon is verklaard van lymfeklierkanker en trainde de laatste tijd mee met Sparta. Nu wacht in Japan de volgende stap in zijn traject.

Op Instagram maakt de spits bekend dat hij naar Japan zal vertrekken om daar verder aan zijn fitheid te werken. Als dat goed lukt, kan de spits weer in actie komen voor zijn werkgever FC Imabari. "Ze zijn afgelopen week bij me thuis geweest en op de training bij Sparta Rotterdam. Ze willen dat ik kom revalideren in Japan, dus ik ga eind april weer terug", vertelde de ex-spits van NAC Breda onlangs al bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Het is een volgende positieve stap in een lastig traject. "Ik ga daar verder trainen, opbouwen en vanuit daar stappen maken hopelijk."

Op sociale media spreekt Seuntjens een woord van dank uit naar Sparta Rotterdam en trainer Maurice Steijn. De club uit Rotterdam heeft de aanvaller de mogelijkheid gegeven om mee te trainen bij de nummer vijf van de Eredivisie: "Dankbaar. Dankbaar naar Sparta, Maurice Steijn en alle leden van de staf en de spelers. Vanaf nu ga ik verder in Japan om daar volledig fit te raken", schrijft de spits op Instagram.