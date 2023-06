Ralf Seuntjens reageert via Instagram op langverwachte rentree: 'Onbeschrijflijk, wat een gevoel'

Ralf Seuntjens is dolblij dat hij zijn rentree heeft gemaakt in het shirt van FC Imabari. De van lymfeklierkanker herstelde spits kwam afgelopen zaterdag eindelijk weer eens in actie voor zijn club. Via zijn Instagram laat de 34-jarige Bredanaar van zich horen over zijn terugkeer.

FC Imabari speelde afgelopen zaterdag met 1-1 gelijk op bezoek bij Tegevajaro Miyazaki. Seuntjens kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen. "Onbeschrijflijk... wat een gevoel. Na 409 dagen terug op het veld om een bijdrage te leveren aan een officiële wedstrijd. Graag bedank ik iedereen die mij gesteund heeft. Wij blijven werken om beter en fitter te worden", laat Seuntjens weten via Instragram.

In mei 2022 was Seuntjens net aan zijn Japanse avontuur begonnen toen er een tumor bij hem werd ontdekt. Na een zwaar behandeltraject met operaties en chemo's kwam Seuntjens begin dit kalenderjaar met goed nieuws: de activiteit van de kanker was verdwenen. Daarop ging hij bij Sparta Rotterdam trainen om weer fit te worden. Vervolgens keerde de routinier terug Japan, waar hij nu dus na ruim een jaar terug binnen de lijnen is.