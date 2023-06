Van lymfeklierkanker herstelde Ralf Seuntjens maakt na 409 dagen rentree

Ralf Seuntjens heeft zaterdag zijn langverwachte rentree op het veld gemaakt. De van lymfeklierkanker herstelde kwam als invaller in actie bij FC Imabari.

Net begonnen aan zijn Japanse avontuur werd in mei vorig jaar een tumor ontdekt bij Seuntjens. De aanvaller keerde halsoverkop terug naar Nederland, waar hij een zwaar behandeltraject met operaties en chemo's onderging.

In januari gaf Seuntjens een hartverwarmende update over zijn gezondheidssituatie: de activiteit van zijn lymfeklierkanker was verdwenen, waardoor hij eindelijk weer vooruit kon kijken. Een maand later dook hij op bij Sparta Rotterdam, waar hij van Maurice Steijn de kans kreeg om weer fit te worden alvorens naar Japan terug te keren.

Deze zaterdag was het eindelijk zover voor Seuntjens. Op bezoek bij Tegevajaro Miyazaki kwam de 34-jarige aanvaller vijf minuten voor het einde van het duel binnen de lijnen, exact 409 dagen na zijn laatste wedstrijd. De ontmoeting eindigde in 1-1.