Kippenvel: genezen Ralf Seuntjens krijgt fraai onthaal bij terugkeer in Japan

Ralf Seuntjens heeft deze week aan zeer warm welkom gekregen bij zijn club FC Imabari. De spits keerde onlangs terug naar zijn Japanse werkgever, nadat hij een jaar lang in Nederland verbleef. De reden was dramatisch. Er werd in mei 2022 namelijk een tumor gevonden in de schouder van Seuntjens. Inmiddels is hij gelukkig hersteld van lymfeklierkanker.

De 34-jarige spits zette deze week weer voet op Japanse bodem en daar waren zijn ploeggenoten erg blij mee. Op fraaie beelden is te zien hoe ze hun ervaren aanvalsleider welkom heten op het trainingscomplex. Seuntjens speelde door zijn ziekte pas drie wedstrijden voor de club uit Japan. De geboren Bredanaar ligt nog tot februari 2024 vast in het Satoyama Stadion.