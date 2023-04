Gezicht Joël Veltman spreekt boekdelen na trieste aftocht tijdens galavoorstelling

Joël Veltman heeft zaterdagmiddag op het oog een vervelende hamstringblessure opgelopen in het Premier League-duel tussen zijn club Brighton & Hove Albion en Wolverhampton Wanderers. Het uitvallen van de Nederlander vormt een smetje op een verder heerlijke middag voor de ploeg van trainer Roberto de Zerbi.

De blessure komt op een uiterst vervelend moment voor de Nederlandse back. De 31-jarige oud-Ajacied zag eerder deze week hoe de club een optie in zijn contract lichtte waardoor hij nog een jaar langer vastligt bij The Seagulls. Bovendien is hij met de clubleiding in gesprek over een nieuwe, langer doorlopende verbintenis.

Na een uur spelen ging het zaterdagmiddag mis voor Veltman. In een sprintduel leek het erin te schieten, waarna hij aangeslagen het veld verliet. Op dat moment leidde Brighton overigens al met 5-0 tegen de Wolves, waardoor de club nadrukkelijk lonkt naar de vijfde plaats in de competitie.

Brighton staat voorlopig weliswaar nog achtste op de ranglijst, maar speelde minder wedstrijden dan de concurrentie die nu nog boven de ploeg staat. Zo komt het met de vrijwel zekere drie punten van zaterdag op een puntje van nummer zeven Liverpool en twee punten achter nummers de nummers vijf en zes, Tottenham Hotspur en Aston Villa. Die laatste twee speelden echter al twee duels méér dan de ploeg van Veltman, terwijl Liverpool één extra wedstrijd achter de rug heeft.