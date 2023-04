'Veltman sluit mogelijke Ajax-terugkeer uit en gaat contract verlengen bij Brighton'

Joël Veltman mag zich opmaken voor een contractverlenging bij het verrassend goed presterende Brighton & Hove Albion, meldt het Engelse The Athletic. De voormalig Ajacied is een vaste waarde in het elftal van de nummer acht van de Premier League, en krijgt daarom naar verluidt een beloning voor zijn prima optredens. Afgelopen maanden werd Veltman door verschillende analisten heel stiekem genoemd als mogelijke versterking voor Ajax.





Van concrete interesse was echter geen sprake, en met een contractverlening komt die interesse er dus ook niet. Veltman speelde dit seizoen dertig officiële wedstrijden in het shirt van Brighton en wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het succes van The Seagulls. Voor hoeveel jaar de 31-jarige rechterverdediger gaat bijtekenen is niet bekend.

Veltman beschikt momenteel over een aflopend contract. Brighton heeft echter een optie in het contract op laten nemen om de verbintenis met een extra jaar te verlengen. De Engelse club hoopt dat ze Veltman nóg langer kunnen binden aan de club. De 28-voudig international speelde in de afgelopen drie seizoenen al 102 officiële wedstrijden voor Brighton.

Veltman vertrok in 2020 uit Amsterdam en ging voor een avontuur in Engeland. Sinds dat Roberto de Zerbi terugkeerde als hoofdtrainer van Brighton, is Veltman verzekerd van een plekje bij de eerste elf. De oud-Ajacied won de concurrentiestrijd van Tariq Lamptey.