Giménez kijkt verbaasd na vraag over Rotterdam: 'Sorry? Nee, ik weet niet wat dat is'

Feyenoord maakt zich op voor de zestiende landstitel uit de clubhistorie, al moet de laatste tik aan achtervolger PSV nog wel worden uitgedeeld. Santiago Giménez heeft een groot aandeel in het succes van de Rotterdammers, maar het Rotterdamse begrip De Coolsingel kende de Mexicaan nog niet.

Giménez was zondag weer belangrijk voor zijn club, die met 3-1 won van FC Utrecht. Na de wedstrijd kreeg hij voor de camera van de NOS de vraag of hij eigenlijk al weet wat De Coolsingel is. "Sorry? Nee, ik weet niet wat dat is", vertelde de spits, die daarna uitleg kreeg van de interviewer van de NOS. "Oh, daar hebben ze het wel al met me over gehad", bekende de topscorer van de ploeg van trainer Arne Slot.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd in De Kuip bleken de fans van Feyenoord steeds meer vertrouwen te krijgen. Er werd in Rotterdam-Zuid zelfs 'ga staan voor de kampioen' gezongen door Het Legioen. Giménez weet dat er echter eerst nog punten moeten worden gepakt. "We hebben nog vier wedstrijden te gaan. Volgens mij hebben we nog twee overwinningen nodig om kampioen te worden. Daar zullen we vol voor gaan, zoals ik al vaker heb gezegd."

Feyenoord kan het komend weekend, na een loodzware periode, even rustig aan doen. De ploeg van Slot hoeft namelijk niet in actie te komen vanwege de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Daarna ligt de titel voor het oprapen. Als PSV punten verspeelt bij Sparta en Feyenoord wint zelf bij Excelsior is de titel binnen. Anders moet het daarna gebeuren tegen Go Ahead Eagles (thuis), FC Emmen (uit) of Vitesse (thuis).