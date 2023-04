Santiago Giménez vertelt over mogelijk vertrek bij Feyenoord: 'Dat moet eerst gebeuren'

Santiago Giménez zit naar eigen zeggen met zijn hoofd niet bij een mogelijk vertrek bij Feyenoord. De spits maakte zondag tegen FC Utrecht (3-1 overwinning) alweer zijn twaalfde competitiedoelpunt van het seizoen. Terwijl de belangstelling uit het buitenland toeneemt, blijft de Mexicaan rustig.

"Nee, ik heb niet met mijn zaakwaarnemer gesproken", vertelde Giménez in gesprek met de NOS na een vraag over belangstelling van clubs uit heel Europa. "Dat is toevallig mijn vader. Wij hebben onze focus op Feyenoord. Ik wil hoe dan ook eerst een prijs pakken met deze club. Dat moet eerst gebeuren. We verdienen dat, de fans ook. Die staan altijd achter ons, ook als we een wedstrijd verliezen."

Volgens Giménez heeft het in deze fase helemaal geen zin om te denken aan een transfer. "Daarom ben ik met mijn hoofd bij Feyenoord, ik houd van deze club. Ik wil eerst een prijs winnen voordat ik ga nadenken over wat er in de zomer allemaal kan gebeuren", aldus de spits, die tot medio 2026 vastligt. "Ik zou het ook fantastisch vinden om met deze club de Champions League in te gaan. Dat zou geweldig zijn."

Giménez speelde tot op heden 41 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor twintig doelpunten en drie assists. De 22-jarige international van Mexico is vooral de laatste weken in bloedvorm en werd eerder al gelinkt aan onder meer Benfica en Sevilla. Na de wedstrijd tegen Utrecht kwam de razend populaire aanvalsleider enkele fans van Feyenoord tegen. Dat zorgde voor leuke beelden op Twitter.