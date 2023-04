Gitzwarte avond in Breda door gestaakte derby, wel blijdschap in Rotterdam | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 14 april.

NAC Breda - Willem II definitief gestaakt door bierdouche na doelpunt bezoekers

De wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond definitief gestaakt. De derby tussen de rivalen uit Breda en Tilburg lag in de tweede helft al een tijdje stil toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarna ging het na de 0-1 van Willem II alsnog mis in het Rat Verlegh Stadion.

KNVB baalt na gebeurtenissen in Breda en heeft drie opties voor NAC - Willem II

Het is nog niet bekend wat er met de gestaakte wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II gaat gebeuren. De burenruzie in Brabant werd vrijdagavond gestaakt nadat enkele toeschouwers zich meerdere keren misdroegen. De KNVB baalt als een stekker van het feit dat de wedstrijd niet kon worden afgemaakt.

Hyballa baalt van eigen fans na gitzwarte avond in Breda: 'Dit is helemaal kut'

Peter Hyballa was vrijdagavond niet te spreken over het gedrag van enkele supporters van NAC Breda. De Duitser zag hoe het tot twee keer toe mis ging in het Rat Verlegh Stadion. Hyballa keek dan ook niet raar op toen scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd besloot te staken.

NAC haalt in statement keihard uit naar raddraaiers: 'Volkomen idioot en ondoordacht'

NAC Breda heeft vrijdagavond een statement naar buiten gebracht over de ongeregeldheden in het eigen Rat Verlegh Stadion. Daar werd de derby tegen Willem II tijdelijk en uiteindelijk zelfs definitief gestaakt. De club uit Breda voelde zich genoodzaakt om snel van zich te laten horen.

Excelsior klopt Go Ahead Eagles en pakt cruciale punten in degradatiestrijd

Met een 2-1 thuisoverwinning op Go Ahead Eagles doet Excelsior goede zaken in de strijd tegen degradatie. Na een slordige eerste helft volgden de doelpunten elkaar in de tweede periode in rap tempo op. Na de openingstreffer van de ploeg van Marinus Dijkhuizen kwamen de Deventenaren al snel langszij, maar de 2-1 van Julian Baas bleek uiteindelijk wel genoeg voor de overwinning.

PEC Zwolle en Heracles Almelo zetten nieuwe stap naar snelle rentree in Eredivisie

PEC Zwolle en Heracles Almelo hebben vrijdagavond een volgende stap gezet naar een snelle terugkeer in de Eredivisie. De twee bovenste ploegen van de Keuken Kampioen Divisie wonnen beiden hun thuiswedstrijd. Nu zullen de ogen in Zwolle en Almelo zondag gericht worden op de verrichtingen van Almere City.