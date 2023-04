Glenn Helder fileert speler van Ajax: 'Iedereen klaagt over hem en dat is ook terecht'

Glenn Helder vindt dat Steven Bergwijn 'terug moet naar de basis'. Het is de 25-jarige aanvaller vooralsnog niet gelukt om bij Ajax aan de hoge verwachtingen te voldoen.

Bergwijn kwam afgelopen zomer voor ruim dertig miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Dat prijskaartje heeft hij vooralsnog niet gerechtvaardigd. "Iedereen klaagt over hem. En als je hem afgelopen zondag (tegen PSV, red.) ziet, dan is dat ook terecht", begint Helder in een video-item van Vandaag Inside, waarin hij Bergwijn kiest als zijn 'zero van de week'.

"Ik weet nog hoe blij ik was dat hij terugkwam naar Nederland. Ik dacht: wow, een speler van dat kaliber, die groter en sterker is geworden en goede wedstrijden heeft gespeeld voor Tottenham Hotspur, keert terug. Maar wat hij laat zien, is ver onder de maat. Ik denk dat hij terug moet naar de basis. Dat hij nederig moet zijn en moet en zeggen: ik vergeet even wat ik heb bereikt, het gaat nu niet goed. Ik ga kijken hoe ik terug kan komen op mijn niveau. Daar moet hij veel dingen voor laten."

Het zou Helder niet verbazen als Bergwijn zichzelf terugkomt. "Hij kan echt zomaar volgend jaar weer de pannen van het dak spelen. Kijk naar Donyell Malen. Hij was aangemerkt als grootste miskoop van de Bundesliga. Nu speelt hij een paar wedstrijden goed en wordt hij vergeleken met de Braziliaanse Ronaldo."