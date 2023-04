Groot nieuws over toekomst van Daley Blind lekt uit in Duitsland

Daley Blind heeft geen toekomst bij Bayern München, zo verzekert SPORT1. Het aflopende contract van de verdediger wordt volgens de Duitse bron niet verlengd. Daardoor kan Blind transfervrij op zoek naar een nieuwe club in de zomer.

Blind speelt sinds januari voor Bayern, maar noteerde slechts 131 minuten in de Bundesliga en 26 in de DFB-Pokal. Pas één keer had Blind een basisplaats bij zijn nieuwe club: op 18 februari speelde hij negentig minuten mee tegen Borussia Mönchengladbach (3-2 nederlaag). De nieuwe trainer Thomas Tuchel weet klaarblijkelijk al dat hij volgend seizoen geen behoefte heeft aan de Nederlander.

De naam van Blind wordt genoemd in een artikel waarin de toekomst van iedere speler wordt belicht. Blind is de enige speler in de selectie die zeker al vertrekken, zo klinkt het. Van Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui wordt verwacht dat ze blijven; de toekomst van Ryan Gravenberch is nog ongewis. "De technische staf wil hem behouden, maar hij is niet blij met zijn situatie en kijkt om zich heen."