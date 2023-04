Haan wijst toekomstig Oranje-international aan: 'Een wereld van verschil met Taylor'

Arie Haan is van mening dat Joey Veerman een kans verdient in het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV speelde zondagmiddag een uitstekende wedstrijd tegen Ajax en liet zich op die manier zien aan bondscoach Ronald Koeman. Haan zag een groot verschil met een Oranje-international van Ajax.

"Als het over Oranje gaat: als Taylor daar kan meedoen, dan kan hij ook zeker meedoen. Dat is een wereld van verschil", schrijft Haan in zijn spelersrapport voor De Telegraaf over Veerman. "Hij is gewéldig in zijn passing, dat weten we. Geef hem een meter ruimte, met spelers die goed anticiperen en dat is bij PSV vooral Simons, en dan gebeurt er iets moois. Als hij de bal heeft, duikt Simons die ruimtes in en weet hij: die bal komt wel. Dat zag je voorafgaand aan de strafschop en bij de 3-0. Die diepteballen op snelheid, die zijn geweldig van hem."

Haan wees Veerman aan als zijn 'Speler van de Week', maar was ook lovend over een andere PSV'er. "Luuk de Jong speelt zijn wedstrijden op zijn manier en is belangrijk als hij goed aangespeeld wordt. Dan is hij de spits die er altijd staat. Waar hij moet zijn, daar staat hij. Dat zag je ook bij zijn twee goals tegen Ajax. En hij zorgt ervoor dat er leven in de brouwerij is. Hij maakt af en toe een hoop stennis en soms om niks, maar er wordt wél gereageerd", vertelt Haan over de spits van PSV, die de laatste tijd veel kritiek heeft gekregen.

In totaal heeft Haan in zijn 'Team van de Week' plek voor liefst vier spelers van PSV. Naast Veerman, De Jong en Simons is er ook een plekje voor Patrick van Aanholt. Hij werd begin dit kalenderjaar opgepikt bij Galatarasay. "Sinds hij bij PSV is, zit het daar gewoon iets beter in elkaar. Een goede aankoop van PSV. Hij maakt weinig persoonlijke fouten en is aanwezig, in de manier waarop hij mee optrekt bijvoorbeeld. Hij is niet bang, staat zijn mannetje. Hij ís gewoon iemand en heeft een verleden, in de goede zin. Dat merk je ook wel."