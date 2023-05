Hans Kraay junior onthult live op tv transferdoelwit van PSV, Stewart moet glimlachen

Het is nog maar de vraag over Fabio Silva volgend seizoen nog speler is van PSV. Tijdens de voorbeschouwing op de bekerfinale besprak Hans Kraay Junior deze kwestie met technisch directeur Ernest Stewart. Mocht het geval zich voortdoen dat de Portugees terugkeert naar Wolverhampton Wanderers, moet PSV op zoek naar een vervanger. Kraay heeft in de wandelgangen vernomen dat de Eindhovense club al een doelwit voor ogen heeft.

“Je wil niet teveel erop ingaan, maar ik probeer het dan toch bij je los te krijgen”, begint Kraay. “Als Silva niet bij jullie blijft, werd de naam Ricardo Pepi van FC Groningen genoemd. Maar ik heb begrepen dat jij, en jullie een klein oogje hebben op Tobias Lauritsen van Sparta, klopt dat?”, vraagt de journalist van ESPN aan Stewart.

De glimlach op het gezicht van de 'td' verraadt het antwoord. “Er zijn een hoop namen die de revue passeren bij PSV”, begint Stewart, waarna hij vervolgens onderbroken wordt door Kraay jr. “Daar zit hij dus bij?”, vraagt de oud-prof. “Uiteraard is dat ook een goede speler”, gaat de technisch directeur verder.

Sterkhouder van Sparta

Lauritsen is een van de sterkhouders van het verrassend goed presterende Sparta. De Noorse spits kwam afgelopen zomer over van het Noorse Odd en was tot dusverre in 32 wedstrijden goed voor dertig doelpunten. De 25-jarige Noor staat op een gedeelde achtste plaats op de topscorerslijst van de Eredivisie.