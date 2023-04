Hartman deelt opvallend onderonsje met Giménez na bijzondere treffer in De Kuip

Quilindschy Hartman is blij met zijn tweede doelpunt in dienst van Feyenoord. De linksback maakte zondagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (5-1 overwinning) een opvallend doelpunt. Na afloop ging het dan ook vooral over de 3-0 van de Rotterdammers.

Hartman probeerde in De Kuip om ploeggenoot Santiago Giménez te bereiken. De spits uit Mexico slaagde er niet in om de bal te verlengen, maar uiteindelijk vloog die toch binnen. "Hij heeft 'm niet geraakt, dus dan maak ik hem toch?", aldus een lachende Hartman bij ESPN. "Ik zei dat hij er al genoeg had en dat hij deze maar aan mij moest geven. Het was de bedoeling om Giménez te bereiken, maar hij zei zelf al dat hij de bal niet geraakt had."

Feyenoord zette door de riante overwinning een nieuwe stap richting de landstitel. Met nog zes wedstrijden op de planning is de voorsprong op Ajax en PSV nog altijd acht punten. De ploeg van trainer Arne Slot brengt volgende week een bezoekje aan hekkensluiter SC Cambuur. Ook na de zege op RKC ging het in De Kuip nog niet veel over een mogelijke landstitel. "We zijn een stap dichterbij, maar het is niet zo dat we het er vaak over hebben."

Statement

Op de persconferentie sprak Hartman ook over een statement van Feyenoord. De spelers kwamen met een speciaal shirt het veld op na de veelbesproken Klassieker. "Heel Nederland sprak daar over, dus wij ook. Als je in de kleedkamer zit, is het bijna raar als je daar niet over praat. Wij gooien dat ding niet en zijn hier gewoon om te voetballen. We distantiëren ons dan ook van mensen die dit doen. Het enige wat wij kunnen doen is laten zien dat we hier tegen zijn. Dat hebben we met dit shirt gedaan."