'Heel vervelend: Giménez kan zomaar een wedstrijd tegen Real Madrid missen'

Santiago Giménez pakte een 'heel vervelende' rode kaart tegen AS Roma, zo stelt Kenneth Perez na de wedstrijd. De spits van Feyenoord kan een schorsing tegemoetzien die hem aan de kant houdt bij de eerstvolgende Europese wedstrijd(en).

"Die rode kaart is echt heel vervelend voor hemzelf", stelt Perez bij ESPN. "Je kan zomaar in een geweldige poule komen in de Champions League en dan mis je bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Real Madrid. Pure frustratie en irritatie. Hij heeft zijn stempel niet kunnen drukken."

In de slotfase van de verlenging, toen de eindstand (4-1) al was bereikt, beging de spits een forse overtreding op Gianluca Mancini. "Het is een hele rare overtreding. Als spits voel je ook dat je niet veel aan de bal bent geweest. Dan ga je op zo'n loze bal af en loop je jezelf stuk."

Eerder in de wedstrijd liet Giménez een goede kans onbenut van dichtbij. "Toen Gimenez die kans overschoot, hadden wij eigenlijk het gevoel dat het heel lastig ging worden voor Feyenoord in de verlening", zei Marciano Vink. "Bij Roma waren hun twee beste spelers er net ingekomen en gingen met een goed gevoel de verlening in. De kans van Giménez was misschien de enige kans die je ging krijgen en moet er dan in. Hij heeft niet heel gelukkig gespeeld die twee wedstrijden."

Behalve Giménez mist ook Mats Wieffer de eerste Europese wedstrijd van Feyenoord in het seizoen 2023/24. De middenvelder kreeg een gele kaart in Rome en stond op scherp.