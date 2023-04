Santiago Giménez maakte de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord niet af. In de slotfase van de verlenging, toen de eindstand (4-1) al was bereikt, beging de spits een forse overtreding op Gianluca Mancini. Scheidsrechter Anthony Taylor besloot de beelden te bekijken en deelde een rode kaart uit aan Giménez. Bekijk de beelden van de overtreding hieronder.