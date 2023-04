Heitinga behoorlijk kritisch op optreden Ajax: 'Was eigenlijk gewoon ruk'

Ajax-trainer John Heitinga was na afloop van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard behoorlijk kritisch op het optreden van zijn ploeg in de eerste helft. Ajax begon voortvarend in de eigen Johan Cruijff ArenA, maar slaagde er niet in dat niveau vast te houden. Heitinga liet er geen misverstand over bestaan.

Ajax verzekerde zich afgelopen woensdag ten koste van Feyenoord van een plekje in de finale van het bekertoernooi en was er alles aan gelegen het goede gevoel vast te houden. Daarvoor moest er worden gewonnen van Fortuna Sittard. Hoewel dat uiteindelijk lukte met ruime cijfers (4-0), was Heitinga na afloop dus niet helemaal tevreden. “Het tweede deel van de eerste helft was eigenlijk gewoon ruk”, zei de oefenmeester voor de camera van ESPN. “Het baltempo was te laag, we werden slordig. Je moet doordrukken en die derde maken. In de fase waarin wij zitten moet je ook goals maken.”

Heitinga zag dat zijn ploeg in de tweede helft beter voor de dag kwam en dankzij doelpunten van Steven Bergwijn en Kenneth Taylor uitliep naar een ruime overwinning. Ajax had na de pauze weinig te duchten van Fortuna Sittard. Heitinga kon het tweede deel van de wedstrijd dan ook gebruiken om twee spelers hun debuut in de hoofdmacht te gunnen: Silvano Vos en Mika Godts. “Je hebt de Future Cup hier een paar honderd meter verderop. Zij kunnen daar spelen qua leeftijd, maar ze speler hier op dit podium. Ze verdienen het ook. Als je kijkt naar de trainingen en Jong Ajax. Dit is iets waar Ajax voor staat. Het is een beloning voor het harde werk dat ze leveren.”

Heitinga had in zijn basiself voor de derde wedstrijd op rij een basisplaats ingeruimd voor Youri Baas. De linksback kreeg opnieuw de voorkeur boven Owen Wijndal, over wie Heitinga niet tevreden is. Dat bleek ook uit het feit dat Baas na de pauze niet werd vervangen door Wijndal, maar door de jonge Jorrel Hato. “Ik hoef het niet elke keer uit te leggen. Vorige keer heb ik al aangegeven wat de situatie is. Uiteindelijk voor je gesprekken met alle spelers, maar het belangrijkste is dat er gepresteerd wordt op het veld.”