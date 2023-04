'Heitinga op pole position bij Ajax, Van der Sar zet streep door Bosz'

John Heitinga (39) heeft momenteel de beste papieren om komend seizoen hoofdtrainer te zijn bij Ajax. Er zou volgens insiders bovendien al zijn besloten dat Peter Bosz niet naar Amsterdam wordt gehaald.

Met die informatie komt Valentijn Driessen dinsdag, de dag waarop Sven Mislintat normaliter officieel wordt gepresenteerd bij Ajax, naar buiten in zijn column in De Telegraaf. Met Mislintat, Jan van Halst, Maurits Hendriks en Pier Eringa zijn alle belangrijke technische functies in de Johan Cruijff Arena weer ingevuld, waardoor men daar nu definitief kan kijken naar het komende seizoen wat de positie van de hoofdtrainer betreft.

‘Samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar gaan de nieuwe machthebbers bepalen wie de belangrijkste functie bij Ajax gaat invullen, die van trainer-coach. John Heitinga – Van Halst speelde nog een seizoen met hem bij Ajax – heeft de beste papieren’, schrijft Driessen over de man die in elk geval tot het einde van dit seizoen de opvolger is van Alfred Schreuder bij Ajax. Mogelijk blijft hij dus langer aan bij Ajax.

‘Zeker als hij Champions League-voetbal veilig stelt en eventueel de KNVB-beker wint. Heitinga is ook bereid om mee te bewegen met de nieuw ingezette koers’, meldt Driessen, die weet dat Peter Bosz in elk geval niet (meer) in beeld komt. ‘Met de nieuwe gezichten en Van der Sar zou inmiddels zijn afgesproken dat Peter Bosz niet in aanmerking komt voor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA als hoofdtrainer. Terwijl Mislintat Bosz toch eerder naar VfB Stuttgart wilde halen.’

Vooral Van der Sar denkt niet dat Bosz op dit moment een geschikte trainer voor Ajax is. ‘Vandaar dat hij in de veronderstelling leeft dat hij helemaal niet over zijn schaduw hoeft heen te stappen als de controverse tussen hem en Bosz van zes jaar geleden wordt aangehaald.’ Bovendien zou hij in Bosz geen Ajax-trainer zien, waardoor de kans op een comeback van Bosz in de Arena, bijzonder klein lijkt. Het media-offensief van de oefenmeester ten spijt. ‘Het lijkt een uitgemaakte zaak, maar aan de andere kant blijft het wel Ajax.’