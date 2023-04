Heitinga over vuurdoop: 'Maak in drie of vier maanden hetzelfde mee als anderen in tien jaar'

John Heitinga kwam in zijn eerste maanden als hoofdtrainer in de Eredivisie niet bepaald in rustig vaarwater terecht bij Ajax. Daar was de interim-trainer, nog altijd kandidaat om ook volgend seizoen eindverantwoordelijk te zijn, vrijdag zeer duidelijk over.

Tijdens de persconferentie vooruitblikkend op de bekerfinale van aanstaande zondag tegen PSV werd Heitinga gevraagd hoe hij de afgelopen periode heeft ervaren. "Wat andere trainers meemaken in tien jaar, overkomt mij in drie á vier maanden", aldus Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks alle onrust op maar vooral buiten het veld in Amsterdam, kan Heitinga zijn eerste halve seizoen zondag bekronen met een prijs. De KNVB Beker is wat hem betreft geen kleine pleister op een grote wonde. "De beker is in mijn ogen een hoofdprijs", stelde Heitinga onomwonden.

Daarbij kijkt hij ook naar de vorige ronden, waarin Ajax afrekende met FC Twente en Feyenoord. "In de route hiernaartoe hebben we een aantal pittige duels moeten spelen", aldus Heitinga. Die moeten uiteindelijk dus leiden tot zijn eerste prijs als hoofdtrainer. "Finales zijn altijd speciale wedstrijden", meent Heitinga die daarbij ook naar de drie bekers kijkt die hij zelf als speler van Ajax won.