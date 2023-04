Hommeles in Maastricht: MVV in de clinch met aanvoerder over vreemde contractsituatie

MVV Maastricht baalt van de situatie rondom aanvoerder Matteo Waem. De club ligt met de zaakwaarnemer van de 22-jarige Belg in de clinch over zijn contract. MVV heeft eerder dit kalenderjaar de optie in de verbintenis met Waem gelicht, maar de speler geeft aan daar nooit bevestiging van te hebben ontvangen.

Dat zou betekenen dat Waem komende zomer gratis de deur van De Geusselt uit zou kunnen lopen. MVV had juist het plan om een mooi bedrag aan de verdediger over te houden. De zaakwaarnemer van Waem geeft echter aan dat hij nooit een brief heeft ontvangen over het lichten van de optie. "We hebben het verzonden met een track-and-trace, naar een adres vlak over de grens, waar Matteo woont. We hebben bovendien de bevestiging dat het is aangekomen. Ik heb helaas de indruk 'ze' iets willen forceren", laat een woordvoerder van MVV weten aan De Limburger.

Opvallend is dat Waem zelf in januari zelf nog reageerde op de contractverlenging. Omdat de brief niet goed zou zijn verstuurd, zou dat echter niet geldig zijn. "Het is jammer voor MVV dat het zo is gelopen, maar sportief is het voor mij natuurlijk gunstig. Ik wilde deze zomer sowieso een stap maken. Of een club dan 200.000 euro moet betalen of dat ik gratis gehaald kan worden, dat maakt nog wel een verschil", aldus de talentvolle Belg, die over belangstelling niet hoeft te klagen. Hij werd al gelinkt aan FC Groningen, Go Ahead Eagles en NEC.

Waem wordt in de zaak gesteund door spelersvakbond VVCS, die een duidelijk standpunt inneemt. "De speler heeft nooit iets ontvangen en dat kan hem ook niet worden aangerekend. Ons advies aan de speler is dat hij na 30 juni vrij kan overstappen naar een andere club. In het contract stond expliciet dat de optie schriftelijk bevestigd moet worden en dat is niet gebeurd", aldus Stijn Boeykens van de VVCS. Hij heeft hij volledige dossier over de zaak ingezien. MVV richt zich naar eigen zeggen nu liever op de sportieve prestaties van de club.