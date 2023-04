Hugo Borst komt met geweldig nieuws voor Feyenoord-fans rondom Arne Slot

Dat Feyenoord ondanks het vertrek van veel sterkhouders afstevent op de zestiende landstitel uit de clubhistorie mag een wereldprestatie worden genoemd. De Rotterdammers hebben deze prestatie voor een groot deel te danken aan trainer Arne Slot. Vanzelfsprekend krijgt de oefenmeester te maken met belangstelling van andere clubs. Onder meer Crystal Palace en Tottenham schenen geïnteresseerd te zijn in de trainer. Hugo Borst heeft echter goed nieuws voor de Feyenoord-fans omtrent de toekomst van Slot.

Borst komt met een opvallende uitspraak in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik ga het vanaf hier over Arne Slot hebben over wie ik goed nieuws denk te hebben”, begint de Rotterdammer. “Slot schijnt zijn woord te hebben gegeven aan Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord. Arne blijft trainer volgend jaar”, schrijft Borst.

Te dikke trainers

De column ging eigenlijk helemaal niet over Slot, maar over ‘te dikke’ trainers. Daarin had Borst het vooral over Theo Janssen. “Ik zag Theo Janssen zondagmiddag op de bank bij Vitesse. Iemand naast mij vond Theo veel te zwaar. Of dat wel kon?”, zegt Borst. “Ik vond van wel. We heten niet allemaal Van Nistelrooij, Van Bronckhorst, Ten Hag of Heitinga. Een dikke man als voetbaltrainer, waarom niet? Theo’s lichaamsgewicht kan nooit zijn boodschap in de weg zitten”, viel er te lezen in het AD.

Volgens Borst is Slot de afgelopen tijd aangekomen. “Ik vind trouwens wel. Er kunnen bij hem best zeven kilootjes af. Máár liever zeven kilootjes erbij. Dan komt ie aardig in de buurt van Theo Janssen”, omschrijft hij. Borst zag Feyenoord afgelopen zondag een zakelijke overwinning boeken op hekkensluiter Cambuur. Met nog vijf wedstrijden is de voorsprong op nummer twee Ajax liefst acht punten en kan Feyenoord de titel bijna niet meer ontgaan.